Investori ABC: Mis on aktsiate avalik esmapakkumine (IPO)

Oma eluea alguses on ettevõtted üldjuhul eraettevõtted, kuuludes kas ühele või mitmele asutajale, perekonnale või inimeste grupile. Igal juhul on neil piiratud arv aktsionäre, ehkki see arv võib ulatuda mitmesajani. Näiteks Tallinki suuromanik on investeerimisfirma Infortar. Infortari suuromanikud on Enn Pank, Ain Hanschmidt ja Kalev Järvelill, aga peale nende veel kümned väikeinvestorid. Ent ikkagi on Infortari näol tegemist eraettevõttega. Kui ettevõte soovib kaasata suuremaid investeeringuid, on üks populaarsemaid võimalusi, ehkki mitte ainus, minna börsile, mille kaudu kaasata sadu, tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid uusi investoreid, ja selleks peab ettevõte noteerima oma aktsiad börsil. Börsile minekuks ehk avalikuks ettevõtteks muutmiseks korraldab ettevõte tavaliselt aktsiate avaliku müügi ehk IPO.