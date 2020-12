End e-riigina eksponeerivas Eestis pole ühtset andmebaasi, millest selguks, kui palju on riigis veesõidukeid kokku. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) merendustalituse juhataja Katrin Andre sõnas, et laevaregistrite koondamine on uuest aastast alustava ühendatud transpordiameti üks ülesannetest. Juba on aga teada, et lisaks MKMi alluvuses töötavale transpordiametile jääb laevaregistrit pidama ka Tartu maakohtu juures olev laevakinnistusraamat justiitsministeeriumi haldusalas.