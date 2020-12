Merenduse lühiuudised

BLRT ehitas ainulaadse iseliikuva jäämurdevööri

BLRT Grupp andis detsembri alguses Soome Transporditaristu Agentuurile üle maailma esimese iseliikuva jäämurdevööri, mis valmis grupi laevatehases Turku Repair Yard. Jäämurdevöör kujutab endast põhilaeva ette kinnitatavat elektrilaeva, mis on varustatud käitursüsteemi, kahe võlliliini ja abidiiselgeneraatoriga ning mille kõik süsteemid on juhitavad puksiirlaeva kaptenisillalt. Koos lisavööriga on veo- ja tõukurpuksiir suuteline läbi murdma kuni 70 sentimeetri paksusest jääst. Eemaldatava jäämurdevööriga puksiir asub jäämurdeabi andma Soome kaguosas asuva Saimaa järve piirkonnas. BNS