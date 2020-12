Sõnavabadust on pikka aega peetud üheks peamiseks ühiskondade vabaduse ja demokraatlikkuse näitajaks. Kuigi tavaliselt seostatakse sõnavabaduse mahasurumist diktatuuridega, nagu Põhja-Korea või Saudi Araabia, on paraku võimatu eitada, et ka Euroopas teeb sõnavabadus juba pikemat aega vähikäiku. Euroopa Liidu keskvõim nõuab liikmesriikidelt «vihakõne» kriminaliseerimise näol justkui uute blasfeemiakeeldude kehtestamist, mis võimaldaks ideoloogiliselt lubamatuks arvatud avalikke seisukohaväljendusi vaigistada.