Armastusega otsustaja Imre Sooäär

Imre Sooäär on väga mitmekülgne inimene, lausa multitalent, nagu tema kohta ka öeldakse, olles edu saavutanud mitmes valdkonnas. Ta õppis pedagoogilise instituudi kultuuriteaduskonnas ja aastail 1992–1993 Torontos lennukoolis, 2012. aastal lõpetas muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni erialal. 1990ndate esimesel poolel Kanadas õppides ja töötades jättis Imre tuntava jälje Toronto eestlaskonda. Seal öeldakse Sooääre kohta, et ta on soe, siiras, tolerantne, hakkaja, taibukas inimene, kellel on palju vajalikke teadmisi ja ka enesevalitsemisoskust ning kes võtab kalkuleeritud riske suurte asjade saavutamiseks. Kanada eestlased peavad teda Eesti riigile ideaalseks saadikuks, kes pakkus suurt tuge ja turgutust ka sealsele eestlaste kogukonnale. Sooäär aitas väliseestlaste suurimas kogukonnas laulukoore taaselustada, puhuda hinge sisse kunstinädalale ja teha palju muud. Ta on tõeline visionäär – seda ütlevad nii välis- kui ka kodueestlased.