Huntide esindaja kohtus

Kuigi jahimehed ja kariloomapidajad on pahased, väärib säärane initsiatiiv tunnustust. Ei ole just palju inimesi, kes oleks valmis kiskjate kaitsmiseks kohtusse pöörduma. Pigem näevad isegi loomasõbrad huntides – kelle keskmine eluiga on vaid alla kahe aasta, kuigi jõudu jaguks kümneks – pahalast, kes liiga teeb.

Tahtmata seisukohta võtta, kui põhjendatud säärane kaebus oli ja milline võiks olla Eestis huntide arvukus, on hea tõdeda, et võsavillemite huvide eest seistakse. Jahimeeste ja kariloomapidajate pideva lobi all on oht huntidele liiga tegemiseks suur. Seda, kas tänavu on huntidele liiga tehtud, otsustab juba kohus.