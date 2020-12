Mantlipärija lahkumine õõnestab Netanyahu jalgealust

Tellijale

Saar ründas teravalt praegust peaministrit, kelle juhtimise all olla tema sõnul erakonnas juurutatud Netanyahu isikukultust. Poliitiku sõnul on Netanyahu muutnud erakonna oma isiklike huvide edendamise vahendiks.

Vastuseks ütles Likud avalduses, et Saar lahkus, sest oli Netanyahule alla jäänud ning siseküsitlused ei näidanud talle edu järgmistel erakonna sisevalimistel. Eelmise aasta lõpus esitas Saar ainsa vastaskandidaadina Netanyahule väljakutse erakonna juhi valimistel, ent sai vaid 28 protsenti häältest.

Viimased arvamusküsitlused näitavad, et Saari erakond Uus Lootus võiks valimistel saada 120-kohalises parlamendis 15–18 kohta. See ei pruugi küll tähendada tegelikku häälesaaki valimistel, sest kevadeni on veel mitu kuud ning ka valimiste toimumine ei ole kindlalt otsustatud.

Siiski pani Saari samm Netanyahu jalgealuse kõikuma. Ta ei pruugi saada küll nii palju hääli, et võita peaministritool, kuid võib saada neid piisavalt, et võtta see ära Netanyahult.

Iroonilisel kombel võis lahkulöömine valimiste toimumisele pidurit tõmmata. Eelmisel nädalal sai Knessetis heakskiidu parlamendi laialisaatmise eelnõu, kui kaitseminister Benny Gantzi fraktsioon hääletas koos opositsiooniga.