Tänulik esivaktsineeritu

Nii mõnigi neist võis aeg-ajalt jagada kelkivaid meeme, kuidas ta on nii tugev ja terve tänu sellele, et sõi lapsena kõvasti pori ja jooksis paljajalu murul. Unustades sealjuures, et tolle helge lapsepõlve vältel vaktsineeriti teda suuremate küsimusteta mitme veel 20. sajandi esimeses pooles ohtralt elusid nõudnud ja rikkunud tõve vastu.