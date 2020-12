Mulle kui spordiajakirjanikule on väljend «rekordid ongi purustamiseks» võrdlemisi sügavale peakolusse taotud. Ent praegu, mil ainus tippmark, mis pea üle päeva vankumatu järjekindlusega puruneb, on koroonapositiivsete arv, pole see just liiga lohutav teadmine.