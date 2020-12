Looduskaitsja: huntide eest seismine on julge samm

Tellijale

Miks te huntide kaitsele asusite, see ei ole ju populaarne võitlus?

Ma näen, et Eestis tehakse metsaloomadele kohati väga palju liiga. Mind on õpetatud selliselt, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Minu õiglustunne ei lase lihtsalt vaadata, kuidas Eestis metsloomi koheldakse.

Jahimeeste ja karjakasvatajate vastuseis teie tegevusele on suur?

Ma ei soovi üldse vastanduda ega luua ühiskondlikku lõhet. Loomulikult on jahimeeste seas erinevaid arvamusi. Seal on läbilõige kogu ühiskonnast. Samamoodi ka lambakasvatajate seas. Nurisevad need, kellel on huntidega rohkem probleeme. Eestis on olemas lambakaitsjaid, kellel on karjakaitsekoerad, kõrged elektriaiad ja muud meetmed kasutusele võetud. Nemad elavad hunidega rahumeelselt.

Te ei karda oma tegevusega huvigruppide rünnaku alla sattuda?