Eesti lühiuudised

Aas: Tallinnast kaovad lennupiirangud

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) kinnitas, et uuest aastast kaovad Tallinna lennujaamas lennupiirangud. Aas ütles, et lennupiirangute kaotamine ei tähenda siiski seda, et lennuliinid kohe taastuksid, sest reisijaid lihtsalt pole. Euroopa Komisjoni otsusel ei tohi liikmesriigid uuest aastast koroonapiirangutele viidates lennuliiklust keelata.