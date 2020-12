Pariisi lepe viis aastat hiljem: läbi raskuste uuele hingamisele

Viis aastat tagasi kirjutasid kõigi maailma riikide juhid Pariisis alla dokumendile, milles võeti ühiselt eesmärgiks kliimamuutustega võitlemist tõsiselt võtta. Tänaseks on selge, et tollal võetud ambitsioonikamaid eesmärke saavutada ei õnnestu. Küll aga on siht seatud ning hilinenult võidakse kliimaeesmärgid siiski saavutada.