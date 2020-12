Rehemaa: mul oli tunne, et olen hullem kui palgamõrvar

Aivar Rehemaa, Eesti Dopinguvastane Distsiplinaarkolleegium teatas, et te pole dopingureegleid rikkunud. Kuidas selle uudise vastu võtsite – oli see kergendus või pahameel, et asjad niimoodi üldse läksid?

Muidugi oli hea meel, et distsiplinaarkomisjon just sellise otsuse tegi. Ma ei kahelnud selles algusest peale. Kui mulle tegutsemiskeeld määrati, ütlesin kohe, et see on absurdne, sest ma ei saanud aru, mida valesti tegin. Kogu asjale tagasi mõeldes tulevad külmavärinad üle selja. Ma ei soovi seda tunnet isegi vaenlasele.