1927. aastal ilmus Suurbritannias ajalehes Daily Express juba järgmine kommentaar: «Enamik kinoskäijaid on ameerikastunud juba niisugusel määral, et peavad Briti filme välismaa filmideks... nad räägivad Ameerikast, mõtlevad Ameerikast, unistavad Ameerikast; meil on miljoneid inimesi, kes on niisama hästi kui ajutised Ameerika kodanikud.»