Meie kiiresti muutuvas tänapäevases maailmas, kus elatakse tormilises tempos ja helendavatele ekraanidele ilmub igal sekundil uut ligitõmbavat infot, on igasugune süvenemine väga raske. Tunnistan, et kipun isegi aina ühest kohast teise tõttama ja suvalistesse meelelahutuslikesse lõksudesse takerduma. Ometi on üks asi minu elus alati olnud kindel: kui potsatan kinosaalis maha ning tuled lähevad ootusäreva publiku rõõmuks kustu, pühendan kogu endas leiduva armastuse, kannatlikkuse ja tähelepanu paariks tunniks filmile.