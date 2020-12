Mart Loog, Scott Bottoms: puidukeemia uuemad tehnoloogiad

Ajal, kui tselluloositehase plaani arutati, toimus ka Eesti Teaduste Akadeemias üks puidukeemiaseminar, kus üllatavalt selgus, et Eestis pole enam ühtegi puidukeemikut. Lätlastel seevastu on Nõukogude ajast alles terve puidukeemia instituut. Ühiskondlik debatt ägenes ja käibele läks väljend «150-aastane iganenud tehnoloogia». Mõjusate keskkonnahoiuargumentide kõrval kõlasid ka üleskutsed, et vana tehnoloogia asemel võiks kasutada uusi ja vähem saastavaid alternatiive. Aga millised on need uuemad tehnoloogiad?