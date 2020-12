Tartu üliõpilaskodu majutusjuht Liina Kuusik tõdes, et noorte istumisi tuleb aeg-ajalt ikka ette ning valvetöötaja on need laiali ajanud. «Administraator käib regulaarselt majas ringkäikudel. Kui ongi tõesti mingisugune kogunemine olnud, siis on ta palunud neil laiali minna. Tavaliselt on rahumeelselt laiali mindud,» selgitas ta.