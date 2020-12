Trine Tamm: üleskutse julgetele juhtidele

Anna Haava «Ei saa mitte vaiki olla» on küll sisult armastusluuletus, kuid just sedasi tunnen end, olles kuulanud 9. detsembri riigikogu infotundi. See ei ole kahjuks armastus, vaid tõsine kurbus ja nukrus. Seega jõudsin tagasi novembri alguses sahtlisse kirjutatud artiklini, mis on nüüd veelgi relevantsem, ning jõulude eel ja uue aasta valguses loodan, et minu üleskutse toob meile julgemaid juhte ja helgema tuleviku.