Peeter Espak: autu riigimehelikkusetus

Eesti poliitiline maastik on abielureferendumi tuultes muutunud üha kummalisemaks. Nimelt on tekkinud olukord, kus ühe partei sees on tekkinud justkui teine partei. Mõtlen selle all vormiliselt Isamaa koosseisus tegutsevat uut Parempoolsete erakonda, kes aga nii oma seisukohtades, reklaamides kui ka uute potentsiaalsete liikmete sõnavõttude põhjal ei ole enam erakonna Isamaa osa. Selle sees on teine erakond, mis asunud koostööle hoopiski opositsiooniga. Tundub, et igasugune aumehelikkus, nagu ka varasematest kokkulepetest kinnipidamine on muutunud igandiks või sotsiaalseks konstruktsiooniks, mida kõik muudavad vastavalt tekkinud oludele.