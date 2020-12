Brexiti-kõnelused jätkuvad ebaedu eeldades

«Pärast ligi aasta väldanud läbirääkimisi, hoolimata tõsiasjast, et tähtajad on ikka ja jälle ületatud, arvame, et praegusel hetkel on vastutustundlik veel pingutada,» teatasid Johnson ja von der Leyen ühisavalduses, mille viimane luges televisioonis ette pärast nende eile peetud telefonivestlust. «Oleme seega volitanud meie läbirääkijaid kõnelusi jätkama ja vaatama, kas kokkulepet on võimalik ka sellel hilisel etapil saavutada.»