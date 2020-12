Ene Kallas: Ida-Virumaa lahtisest uksest ja lukust

Niisiis, meluasutuste sulgemine ei tähenda Ida-Virumaa puhul kindlasti seda, et ta oleks samasuguses isolatsioonis, nagu oli Saaremaa. See on leebe variant sellest, mida karmimat sorti lockdown võiks olla ja peaks olema. Saarlasena kostan: kisendav ebaõiglus. Eestlasena ütlen: saari ongi lihtne lukku keerata, kõikide teiste piirkondadega läheb raskeks. Aga see on võimalik.