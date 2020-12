Suletud Narvas muretsetakse rahata jäämise pärast

On reede, 11. detsembri pärastlõuna. Mustav maantee, mis viib Tallinnast Ida-Virumaale, on tühi; vaid aeg-ajalt kihutab vastu mõni üksik lõõmavil esituledega sõiduk. On alles pärastlõuna, kell pole veel viiski, kuid pimedus Eesti kõige õnnetuma maakonna kohal näib südaöine. Kui päike laupäeval taas tõuseb, on valitsuse kehtestatud koroonapiirangud jõusse astunud ning elu Ida-Virumaal senisestki hulga vaiksem ja vaesem. Seda vähemalt kolmeks nädalaks ehk kuni 3. jaanuarini, ent kõik, kellega Ida-Eestis rääkisin, usuvad piiranguid kestvat palju pikema aja.