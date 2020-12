Tõnis Saarts: alternatiivideta koalitsioon

Paljud vaatavadki praegust olukorda kui seletamatut anomaaliat, kuid seda see pole. Keskerakonnal ja Isamaal ei ole praegusele koalitsioonile tegelikult paremaid alternatiive. Miks? Olupoliitilised kalkulatsioonid ja usaldamatus Reformierakonna vastu on siin põhimärksõnad.

Ometi tundub järjest rohkem, et kaalutlused, mille alusel Jüri Ratas 2019. aasta kevadel EKREga koostööle läks, hakkavad pikemas perspektiivis töötama Keskerakonna vastu. Praeguse võimuliiduga seonduvat analüüsides ei tohiks kunagi unustada tõika, et valimiste võitja oli ikkagi Reformierakond ja Keskerakond moodustas liidu EKREga oma varasemaid valijatele antud lubadusi murdes.

Üks lastest on viisakas, hästi riides ning hea kasvatusega, kuid kunagi ei tea, millal ta võib sind ette hoiatamata liivakastist välja tõugata (vihje Reformierakonna kalduvusele oma valitsuspartnereid koalitsioonist välja visata, kui poliitiline konjunktuur seda nõuab). Lisaks on sellel mängukaaslasel kalduvus võtta sinu mänguasju ning silmagi pilgutamata need enda omaks kuulutada (meenutagem, kuidas Reformierakond on korduvalt oma partnerite ideid omastanud – Isamaaliidult võeti perepoliitika ja rahvuslus, sotsidelt au heaoluriigi reformide eest jne).