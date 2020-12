Riigikogu valmistub laupkokkupõrkeks

Abielureferendumi seaduseelnõu esimene tõehetk saabub täna, kui riigikogus toimub selle esimene lugemine. Valitsuserakonnad saavad ikka veel loota häälteenamusele, kuigi mõned koalitsiooni fraktsioonide liikmed on öelnud, et nad ei toeta referendumi korraldamist või selles esitatud küsimust. Päris kindlad ei ole selles ei koalitsioon ega opositsioon, kas eelnõu hääletatakse täna menetlusest välja või saadetakse teisele lugemisele. Edasisel menetelemisel tuleb aga arvestada, et opositsioon võib sellisel juhul pidurdada riigikogu töö väga pikaks ajaks.