Vastasseis täis karjuvat igatsust

Pascal Ramberti kirjutatud, kunstiliselt kujundatud ja lavastatud «Õed» on enne Eesti esietendust olnud laval Hispaanias ja Prantsusmaal. Nii tekst kui ka minimalistlik lavakujundis teevad silmanähtavaks, et «Õed» paneb osatäitjad proovile, kuid annab neile just seepärast ka võimaluse näidata oma meisterlikkust. Külli Teetamm ja Evelin Võigemast seda kaheldamatult ka teevad.

Nende kehastatavad õed Marina (Võigemast) ja Audrey (Teetamm) on intellektuaalselt igati võrdväärsed ning nende retooriline võimekus teise valukohtade tabamisel, sitkus vastase verbaalsetest hoopidest taastumisel ning viimaks ka suutlikkus näidata üles inimlikku tundeliigutust ei jätnud esietendusel ühestki otsast muljet, et üks jääks teisele alla. See oli igati tasavägine madin ja oli ka usutav, et mõlemad õed jäävad sellest vastasseisust lakkuma võrdselt sügavaid haavu.