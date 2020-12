Testamendiga pärandatud tõde ammusest mõrvast

Või on sellel kõigel hoopis sügavam mõte ja pimedam alltekst? Kuidas mõjutab kirja saajaid teadmine, et selle autor ei lugenud terve oma elu jooksul ühtegi raamatut; et ta oli inimene, kes põlastas kõiki õpetatud mehi, aga ometi usaldas kohalikku advokaati. Kas ja mil viisil testament oma eesmärki täidab, see selgub alles romaani viimastel lehekülgedel.