Kultuuri lühiuudised

Gustav Ernesaksa Fond tunnustas Aet Maatee tööd

Koorimuusika kõrgeima tunnustuse, Gustav Ernesaksa Fondi peasti­pendiumi pälvis laulu- ja ­tantsupidude pikaaegne korraldaja Aet Maatee (pildil). Kooriühingu muusikanõukogu esimees Heli Jürgenson ütles, et Aet Maatee südamega tehtud töö Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhina on andnud laulupidudele ­täiesti uue kvaliteedi. «Ta on 17 aasta jooksul olnud tõeline Ernesaksa pärandi edasikandja – oli ju ka Ernesaks lisaks üldjuhitööle tihedalt laulupidude korraldusega seotud,» ütles Jürgenson.

Aet Maatee on ­kultuurikorraldajana töötanud juba 1984. aastast, algul Pärnu maavalitsuses ja ­linnavalitsuses ning seejärel kultuuriministeeriumi kunstide osakonnas. Ta on aastaid osalenud Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukojas, kultuuriministeeriumi rahva­kultuuri seaduse ettevalmistamise töögrupis ning olnud kaua Eesti Kooriühingu juhatuse liige.

Lasnamäel avati Gustav Ernesaksa mälestustahvel

Paksus Margareetas näeb uusi meremaale

Tallinnas Paksus Margareetas avati Katrin Karu mereteemaline maalinäitus «Veetee», suuremõõtmelised ja strukturaalsed maalid valmisid spetsiaalselt näituse tarbeks. Avamisel kõnelenud meremuuseumi juhi Urmas Dreseni sõnul sobivad valminud maalid meremuuseumis eksponeerimiseks paremini, kui kunstnik isegi arvata osanuks. «Nimelt on väga sümboolne, et just siin on üks maal, kus on kujutatud ühte armast merihobu. Merihobu on rahvusvahelise meremuuseumide kongressi sümbol ja kuldne merihobu märk antakse kongressi auliikmetele,» rääkis Dresen. Maalinäitus jääb Paksu Margareeta suurtükitorni esimesel korrusel avatuks märtsi lõpuni. BNS