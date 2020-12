Wolt tahab teistesse Eesti linnadesse laieneda

Kevadel oli kuulda, et inimesed seisid teie ukse taga järjekorras, et kulleriks saada. Kuidas on olukord nüüd?

Kriisi süvenedes nägime, kuidas piirangud mõjutavad meie restoranipartnereid ja kuidas tööturul tekkis tööotsijate laviin. Tulemus oli tõesti see, et meil oli mitu tuhat inimest järjekorras. Järjekord on ka praegu. Aga me oleme võtnud endale kohustuse, kui nii võib öelda, tagada tasakaal platvormil nõudluse ja pakkumise vahel. Me teame, et kui kutsume kullerpartneri oma platvormile oma teenuseid pakkuma, oma aega meile pakkuma, siis peame tagama talle ka sissetuleku. Muidu tekib ebaaus suhe. Ja see ei lähe kokku meie väärtuste ja põhimõtetega.