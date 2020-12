Poes tohib olla poole vähem rahvast, et jääksime terveks. Aga inimesed tahavad teha seda, mida nad on harjunud tegema ja mis kombeks – osta jõulukingitusi koos kõigi teiste jõuluks valmistumise toimingutega. Lisaks konsumeerlikule otstarbekusele on sellel kõigel emotsionaalne seos jõuluaja ja jõulutundega. Mis võimendab jõuluostlemise probleemi, koroona-aastal kodusistumisega on jäänud inimestel rohkem raha kätte, pole õieti väljas käidud ega reisitud, pole saanud elada normaalset elu kaasnevate väljaminekutega. Nüüd tekib kiusatus ja võimalus teha jõulukingitusi endale ja teistele. Sest kaubanduskeskkonnad ja -kvaliteet on Eestis maailmatasemel. Pidulike ja eriostude puhul käib see suuremates kaubanduskeskustes, kus kõik on koos.