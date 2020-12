Annela Anger-Kraavi: Eesti suurimad kliimaväljakutsed

Tihti pannakse ühte patta kliimamuutused, plast ookeanis, prügi metsa all, mage vesi, väljasurevad loomad ja linnud ning paljud muud keskkonnaprobleemid. Prahi koristamine mererannas ja metsa all, plastpudelite sorteerimine ning plastikkõrtest loobumine on kahtlemata olulised, aga kliimamuutuste puhul on ikkagi tegemist märksa mastaapsema probleemiga. Eesti kliima on keskkonnaagentuuri andmetel soojenenud juba rohkem kui kaks korda maailma keskmisest enam ja järjestikused lumevabad talved on selle kinnituseks. Kliimamuutused on kohal, need on piirideülesed ja inimkonnal tuleb leida võimalusi kasvuhoonegaaside vähendamiseks ja sidumiseks. Igaühel on siin täita oma osa.