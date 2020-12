Optimistlikult mõeldes võiks ju kahelda, kas kaubanduskeskuste mõjuvõim nüüd enam kasvabki. Võimalik, et e-kaubanduse laienemises ja autokultuuri asendumises sõidujagamisega on suured kaubanduskeskused hääbuv nähtus või muutuvad need rohkem kaupade näitusesaalideks ja meelelahutuskeskusteks. Aga teema on ikkagi keeruline ja oluline, sest kui meie linn ja avalik ruum jääb koosnema suletud kastidest ja sõiduteedest, mille vahel puudub elav avalik ruum, muutub kogu linnakeskkond ebameeldivaks, inim- ja looduskaugeks maailmaks, milles inimesed kaugenevad üksteisest ja elu muutub üldse kuidagi robotlikuks.