Välismaa lühiuudised

New Yorgis avas mees pärast jõulukontserti tule

New Yorgis Manhattanil avas pühapäeval üks mees pärast jõulukontserti tule. Kohaliku meedia teatel keegi kannatada ei saanud. Vahejuhtum leidis aset, kui inimesed lahkusid Püha Johannese katedraali trepil korraldatud kontserdilt. Politsei tulistas ründajat, ta sai raskelt haavata ja toimetati haiglasse. New Yorgi politseiülem ütles hiljem, et ründaja suri. Politsei leidis sündmuskohalt kaks tulirelva. Mehe kotist leiti bensiinikanister ja mitu nuga. Ühe pealtnägija sõnul jõudis mees teha kaheksa kuni kümme lasku, enne kui politseinikud teda tulistasid. Pealtnägija sõnul tulistas mees kedagi sihtimata ning karjus: «Tulistage mind, tapke mind.» New York Timesi teatel on võimalik, et mees ei püüdnudki kellegi pihta tulistada. STT/AP/AFP/BNS