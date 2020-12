Rainer Kattel: Eesti vajab feminismi

Sellest nädalast kehtivad koroonapiirangud peaksid taas tooma soolise võrdõiguslikkuse küsimused tähelepanu keskmesse. Internetipõhine õppetegevus toob peamiselt emadele lisakohustusi juurde, kuna naised teevad meestest oluliselt enam kodutöid. Kuigi tahame loota, et see olukord võiks aastate jooksul muutuda, näitavad ajakasutuse uuringud pigem soorollide kinnistumist viimasel kahel kümnendil. Lisaks toob pandeemia üha suurema koormuse tervishoiusüsteemi, kus töötab rohkem naisi kui mehi, eriti madalamatel ametiastmetel.

Soolise võrdõiguslikkuse osas on Eesti vastuolulises positsioonis. Ühest küljest on Eestis järjepidevalt Euroopa kõrgeim sooline palgalõhe. Samas on Eesti naised märkimisväärselt (kõrg)haritumad kui mehed. See paradoks on ammu teada, ometi pole selles asjas ette võetud erilisi poliitilise samme. Pigem võime väita, et Eesti üks peamine poliitika selles valdkonnas – vanemahüvitis – sunnib naisi kodustele töödele.