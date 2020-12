Kaubanduskeskusi võib küll nimetada 21. sajandi turuplatsideks, aga need ei paku kaugeltki seda, mis keskaegsete linnade turuplatsid. Kaubanduskeskuste avaliku ruumi loome, nii selle füüsilise olemiskoha kui ka mõttevahetustele avatud avaliku sfäärina, on paraku nõrk. Vaatamata pakutavale meelelahutusele ja kõikvõimalikele teenustele, on kaubanduskeskused enamasti suletud mahutid, kus prioriteediks on ostlemine.