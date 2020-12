Imar Koutchoukali: piibli tundmine on muutunud jälle poliitiliselt relevantseks

See ei ole lihtsalt 28-aastase vanamehe kurtmine, et tänapäeva noored ei loe enam piisavalt, vaid tähelepanek, et puudulik teadmine ei mõjuta ainult kirikutes ning ülikoolides toimuvaid arutelusid ega vaidlusi. Vahepeal on selgunud, et piibli tõlgendamine ning selle roll ühiskonnas on omandanud uuesti poliitilise kaalukuse.