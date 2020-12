Jaekaubandus on postindustriaalse ühiskonna elutähtis osa. Jõulude ajal on lisaks igapäevaste vajaduste katmisele oluline osa sotsiaalse iseloomuga kaupade ostmisel, ka ostlemise emotsioonid, otse öeldes – jõulukingituste ostmine. Äriliselt on jaekaubanduse ettevõtetele detsember aasta kõige suuremate müüginäitajatega kuu, mis rahavoos kompenseerib ostuvaiksemaid aegu.