Sedapuhku on melodraama «Hõbedased uisud» (Ameerika lastekirjaniku Mary Mapes Dodge’i samanimelise romaani ainetel) valminud tema stuudios, ja tulemus on seaduspärane.

Melodraamat on peetud ka pisarakiskujaks ning kvalifitseeriti vanasti naistežanriks. Ja ülimalt emotsionaalne on «Hõbedased uisud» tõesti. Federico Fellini ja Alain Resnais on naeruvääristanud melodraamat kirgede ülespiitsutamise, tegelaste vaimse ja hingelise palge ääretu kontrastsuse, kohustusliku saatusliku kohtumise ning happy end’i pärast. Elus nii ei juhtuvat, aga mis puutub siia elu? Kui juba süžee tuuakse New Yorgist Peterburi, siis on ka loomulik vargapoisi Matvei (mängib Fjodor Fedotov) ja suurvürstitar Alissa (Sofia Priss) kohtumine, nende õnnelik abielu epiloogis.