Unistamisoskusest sassiaetud maailmas

Kivirähki samanimeline teos koosneb rohkem stseenilistest jutustustest kui ühest lineaarsest loost. Lavastaja on dramaturgiga ühise keele leidnud ja vaatajateni jõuab Sirli (Grete Jürgenson) ja Siimu (Imre Õunapuu) salapärane rännak, millel on kindel alguspunkt ja lõpp. Ühtlasi on tegemist Antoni esimese lavastusega pärast õpingute lõppu. Sirli ja Siimu seiklused toimuvad argipäevas ja unenäolistes olukordades, kus kontrast kahe maailma vahel on saavutatud vastanduste kaudu. Lavastuses on kasutusel minimaalselt rekvisiite, ühtegi eset ilu pärast laval ei ole. Seda erilisemaks muutuvad värvilised ja sädelevad unenäomaailmad tavapärase vesihalli ja tühja lavaruumi asemel.