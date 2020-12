Eesti lühiuudised

Politsei saadab taas musti jõulukaarte

Politsei- ja piirivalveamet saadab juba kümnendat aastat enim liiklusreegleid eiranud inimestele musta jõulukaardi, et panna neid mõtlema oma tegude ohtlikkuse üle. Must kaart saadetakse neile, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. Tänavu on kaardisaajaid 770. Korduvrikkujad panid aasta jooksul toime pisut üle 4400 rikkumise. Kõige enam ehk 15 väärtegu liikluses pani tänavu toime 34-aastane mees. Enim ületasid musta kaardi saajad kiirust, mis moodustas 36 protsenti kõigist nende rikkumistest. Kõige rohkem on liiklushuligaanide seas 25–29-aastaseid Eesti kodakondsusega põhiharidusega mehi. Kaardi saab ka 36 naist. Noorim korduvrikkuja on 18-aastane ning vanim 79-aastane. PM