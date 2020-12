Eesti ja Ühendkuningriik järgivad Afganistanist lahkumisel NATO üldist joont

«Me järgime põhimõtet «Koos sisse, koos välja», mis põhimõtteliselt tähendab, et liitlased peaksid omavahel arutama, mis peaks olema tulevikustrateegia,» sõnas Luik vastuseks Postimehe küsimusele, kuidas mõjutab Afganistani missioonil selgroogu hoidvate USA vägede vähendamine Briti ja Eesti osalust NATO missioonil Resolute Support.

«Samal ajal käib seal rahuprotsess ning lõpuks on vägede välja toomine loomulikult parim lahendus, kuid me peame jälgima olukorda,» märkis Luik.

Ghani tahab kõnelusi kodumaal

Just eile teatas Afganistani president Ashraf Ghani, et septembrist Kataris Doha luksushotellis Kabuli seadusliku valitsuse ja Talibani vahel käivad kõnelused lähevad 5. jaanuarini pausile. Seejärel võiksid need Ghani sõnul aga jätkuda Afganistanis.