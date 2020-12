Olev Remsu: kes oli Ungern-Sternberg?

Ta korraldas juudipogromme, ta uskus endal olevat võime silmavaatamisega määrata, kas tegemist on oma või vaenlasega. Ja vaenlase tappis ta alles pärast julma piinamist. Ta väeosas oli alul 600 tääki, hiljem kuni 5000, tema eesmärgiks oli vallutada kogu Euraasia, taastada kõikjal monarhism, ikka armastas ta rääkida, et tema on rahul alles siis, kui on Lissaboni jõudnud. Ta väeosas teenisid peale venelaste mongolid, burjaadid, tiibetlase, hiinlased, korealased, jaapanlased jt, ta ei usaldanud eurooplasi, nende süüks pidas ta monarhiate langust. Ta kavatses puhastada euroopa vere naiste sundrasestamise teel. Seda teeksid puhta verega, bolševismist ja vabariiklusest rikkumata mongolid. Alles uus, pooleldi mongoli verega põlvkond eurooplasi oleksid väärt elama.Nii et väliselt nagu monarhiate taastamine, tegelikult kättemaks oma impotentsuse eest.