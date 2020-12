Riik otsib meditsiinitöötajad tikutulega taga

Ida-Virumaa keskhaiglas on Soboleva tööl alates detsembri algusest. Ta reageeris kuulutusele, mis kutsus meditsiinitöötaja haridusega inimesi tööle. Kuulutuse järgi sobisid ka praktikandid ja need, kel haridus alles omandamisel. Soboleva on viis aastat töötanud hooldajana ja praegu õpib ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

«Ma ei karda [koroonahaigeid]. Olen juba hooldajana tööl olnud, see pole mulle hirmutav,» vastas Soboleva küsimusele, kas ta kartis koroonaepitsentrisse minna. Eileõhtuse seisuga on Ida-Viru keskhaiglas 92 ja Narva haiglas 64 koroonaviirusega nakatunut. Narvas on täheldatud ka haiglasisest viiruselevikut ja sinna on appi saadetud Tartu Ülikooli kliinikumi meedikute brigaad.