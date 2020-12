Zahovaiko tahab Paide aastaga Florale järele viia

Lõpuks ometi lõppenud jalgpallihooajal taas Eesti meistriks kroonitud FC Flora edu ei üllata suurt kedagi, kuid võimsa märgi pani maha Paide Linnameeskond. Esimene medal, kohe hõbedane, ning sellega kaasneb koht eurosarjas. Paide viimaste aastate tõusu taga on paljude inimeste pingutus ning peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on üks nendest, kellega edu seostada saab.