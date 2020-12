Narva tagandatud linnapea tegi jõulise käigu tagasi võimule

Narva linnapea kohalt tagandatud Aleksei Jevgrafov (Kodulinn Narva) ja selle peale linnavolikogu esimehe ameti maha pannud Irina Janovitš (Kodulinn Narva) otsustasid astuda Keskerakonda, kes on Narva uues võimuliidus Meie Narva ja fraktsioonitu Mihhail Stalnuhhiniga. Erakonna Narva piirkonda juhtiv Yana Toom ütles Postimehele, et nendega liituda soovijaid on veelgi.