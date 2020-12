Tervise lühiuudised

Tubane aeg soodustab Covid-19 levikut

Koroonaviirusega nakatumiste arv on maailmas kasvutrendis. USA tervise- ja sotsiaalteenusteameti sekretäri Alex Azari sõnul on sellel mitu olulist põhjust. «Inimesed viibivad praegu külma ilma tõttu enamasti siseruumides ega pea kinni kolmest väga tähtsast reeglist: pese käsi, hoia distantsi, kanna maski,» selgitab Azar. Eksperdid arvavad, et jõulupühade ajal kasvab koroonaviirusega nakatunute arv märkimisväärselt just seetõttu, et suured seltskonnad kogunevad väikestesse ruumidesse ning veedavad seal ühiselt tunde. «Oleme eesseisvate pühade pärast äärmiselt mures,» tõdeb ta. Azar rõhutab, et praegu on väga tähtis pandeemia kontrolli alla saamiseks kõigil oma panus anda – ikka korralikult käsi pestes, teistega distantsi hoides ja maski kandes. CNN

Geneetika mängib vähi tekkes rolli

Uus uuring viitab sellele, et osaliselt on raskekujuliste vähitüüpide arvu kasv ainulaadse evolutsioonilise geneetilise mutatsiooni tulemus. «Millalgi evolutsiooni käigus kaotasid Siglec-12 valgud immuunsüsteemi osana võime eristada iseennast sissetulevatest mikroobidest,» ütles Mooresi vähikeskuse tunnustatud professor Ajit Varki. Uuringus avastasid teadlased, et umbes 30 protsendil inimestest, kelle organism toodab endiselt Siglec-12 valke, on üle kahe korra suurem risk elu jooksul pidada võitlust kaugelearenenud vähiga, võrreldes inimestega, kelle organism ei suuda Siglec-12 valke toota. Science Daily

Kirurgi sünnipäev seostati suurema suremusega

Kirurgi sünnipäeval opereeritavad patsiendid surevad operatsiooni tagajärjel suurema tõenäosusega kui teistel päevadel operatsioonil käinud, ilmnes USA uuringus. Leiud viitavad sellele, et kirurgi võivad häirida elusündmused, mis pole seotud tööga. Analüüsiti 980 876 protseduuri, mida tegid 47 489 kirurgi. Neist 2064 (0,2 protsenti) tehti kirurgide sünnipäeval. Patsientide hulgas, keda opereeriti kirurgi sünnipäeval, oli 1,3 protsendi suurem operatsioonijärgne suremus kui teistel. British Medical Journal (BMJ)

Liikumine hoiab aju vormis

Nii eksperimentaalsetes kui ka eakate inimeste vaatlusuuringutes on näidatud, et regulaarne füüsiline treening stimuleerib uute neuronite arenemist ajus. Vaatlusalustel registreeriti ka üldise võimekuse paranemine. Uuringutes on näidatud, et füüsiline treening kutsub esile ka uute veresoonte teket, et varustada uusi neuroneid verega. Treening parandab kogu südame ja veresoonkonna talitlust ja seega tagab ajule hea verevarustuse. Aju immuunrakkude aktiivsus väheneb vanusega ja ajus võivad areneda põletikulised muutused, mida peetakse oluliseks neurodegeneratiivsete haiguste tekkel. Uuringud on näidanud, et treening blokeerib põletikulist protsessi. Eesti Arst