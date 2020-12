Suur uuring: Eesti internet on naabritega võrreldes põrgukallis

Suurbritannia telekomiettevõte Cable.co.uk viis läbi iga-aastase internetivõrgu uuringu 211 riigis ja järjestas nood internetiühenduse taskukohasuse poolest. Kuigi kõik Balti riigid mahuvad maailma järjestuses 60 soodsaima hulka, on Eesti siiski paketihinna poolest oma regiooni kalleim: kui maailma üldjärjestuses saavutas Eesti 55. koha, tähendab see siiski, et aastaga on riik kaks kohta kukkunud. See-eest leiab Leedu 19. kohalt ning Läti kindlustas omale 27. koha. Britid leidsid, et keskmiselt jääb Eestis lairibapaketi hind 25 euro kanti, ja kui kõige odavama variandi saab omale napilt 15 euroga, siis kõige kallim pakett maksab tervelt 99 eurot kuus. Kuna Skandinaavia telekomid tegutsevad Baltikumis laialdaselt, on tarbijal õigus küsida, kuidas on nii, et Leedu kõige kallim pakett maksab 24 eurot, Lätis aga 22 eurot ehk riigi parima teenuse saab kordades odavamalt kätte kui meil.