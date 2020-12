Majanduse lühiuudised

Google’i teenused olid kogu maailmas maas

Mitmed Google’i teenused nagu Gmail, Youtube, Google Assistant, Play Store, Maps ja Google Drive olid teisipäeva keskpäeval maas. Teenuste töö taastus ligikaudu 40 minutiga. Gmaili rike sai alguse Eesti aja järgi kell 13.28. Hoolimata laialdastest katkestustest ei näidanud Google’i teenuste Dashboard esialgu ühtegi tõrget. Sotsiaalmeedias liiguvad ringi teated ka sellest, et Google’i toetatud targa kodu vidinad ei töötanud. Google’i otsingumootor näis olevat jäänud probleemidest puutumata. PM

Suur autofirma ostab tuntud robotitootja

Lõuna-Korea tehnoloogiakonglomeraat Hyundai Motor Group investeerib hiiglasliku summa Boston Dynamicsisse, kes on tuntud eelkõige robot Spoti loomise poolest. Robootikafirma ametlikku müümispõhjust nimetatud ei ole, kuid ilmselt on tegu SoftBanki reaktsiooniga oma Uberi, WeWorki ja OneWebi kahanenud investeeringutele. Hyundai ostab 80 protsenti Boston Dynamicsi osalusest 880 miljoni dollari eest ning 20 protsenti jääb SoftBankile. Boston Dynamicsi väärtus on seega 1,1 miljardit dollarit. PM

Tarbija ettevaatlikkus käib käsikäes koroonastatistikaga

Novembris oli võrreldes eelmise kuuga näha ligi viieprotsendilist kulutuste kukkumist ning enim on kannatanud reisimise ning meelelahutuse ja väljas söömise valdkond, selgub SEB kliendiandmete statistikast. Eelmise kuuga võrreldes on enim kannatanud kulutused reisimisele, langus 23 protsenti, väljas söömine 16 protsendiga ning 14 protsendiga meelelahutuse valdkond. Seejuures detsembri esimene nädal näitab veelgi teravamaid pidurdumise märke. BNS

Peatselt algab elektriautode ostutoetuse taotlemine

Teisipäeval algab taas elektriliste sõidukite ostutoetuseks taotluste esitamine, mis kestab kuni 380 000 euro suuruse eelarve täitumiseni. Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Toomingas märkis, et kui aasta alguses sai umbes kolm korda suurem taotlusvooru eelarve täis mõne tunniga, siis võib ette arvata, kui kiiresti see nüüd juhtub. Tooming sõnas, et KIK vaatab taotlused läbi laekumise järjekorras. BNS

Eesti Posti uus finantsjuht on Charlie Viikberg