Luksuskorter tõi Ossinovski firmale kohtusaaga

Ehitus hakkas venima

Uuel aastal hakkasid aga mured pihta. Kui algne valmimistähtaeg pidi olema 2018. aasta septembris, siis 30. augustil saatis Skinest Lindperele kirja, et nii vara ei saa ja pigem jääb tärmin novembrisse. Novembris jõudis kätte ka Skinesti esitatud tähtaeg asjaõigus­lepingu sõlmimiseks, aga kuna asi valmis polnud, ei leidnud ostjad sõlmimiseks põhjust. Ostjad kurtsid pärast kohtus, et neid ei teavitatud sellest, millest viivitus tekkis. Et ehituses on väike venimine pigem reegel kui erand, võeti asja rahulikult. Novembriks polnud asjad aga samuti valmis saanud, samuti ei teavitatud kohtumaterjalide andmetel ostjaid sellest, millal korter valmib.