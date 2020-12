Välismaa lühiuudised

Lavrov jäeti Bosnias ukse taha

Bosnia ja Hertsegoviina presiidiumi moslemi ja horvaadi liige Šefik Džaferović ja Željko Komšić keeldusid kohtumast Vene välisministri Sergei Lavroviga, kes on riigis töövisiidil. Lavrov pidi eile hommikul kohtuma presiidiumi kolme liikme – Džaferovići, Komšići ja serblaste esindaja Milorad Dodikuga. Džaferović ja Komšić teatasid ühises meediaavalduses, et nende otsus tuleneb Vene välisministri äsjasest avaldusest Daytoni kokkuleppe kohta, mis on Bosnia seisukohaga vastuolus. Džaferovići ja Komšići ebatavaliselt järsk otsus näitab kasvavat lõhet Bosnia riigi kahe poole vahel: Serbia on venemeelne, moslemi-horvaadi föderatsioon aga püüdleb NATOsse. Lavroviga kohtus Dodik üksi. Interfax/AFP/BNS