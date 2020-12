Lokku löövad enamasti need, kellel on aega. Aega on neil, kellel on igav. Aega ei ole neil, kellel on laud tööd täis. Ja samas on just nemad need, keda hinnatakse teadmiste pärast, spetsialistid, kellel tegelikult oleks, mida öelda ja kelle seisukohti tasuks kuulata. Et nemad panustavad ühiskonna heaks tegudega, jäävad nende sõnad välja ütlemata.